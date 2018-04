Vasco ainda pensa em escapar do rebaixamento

O Vasco ainda luta por uma vaga na Copa Sul-Americana, mas a maior motivação estará do outro lado do campo, quando os cruzmaltinos pisarem o gramado do Pacaembu, daqui a duas semanas, no dia 28, para enfrentar o desesperado Corinthians. Os paulistas somam 42 pontos e estão na 16.ª posição, uma acima do precipício que leva à Série B. O Vasco é o 13.º, com 48 pontos, e já se livrou de tal tormento. "A necessidade de vitória do Corinthians aumenta nossa responsabilidade", diz o zagueiro e capitão Jorge Luiz. "A torcida fará grande pressão e eles virão para cima. Será uma final", antecipa. O técnico Valdir Espinosa poderá utilizar uma formação ofensiva no meio-de-campo, recuando Leandro Bonfim para formar a cabeça-de-área ao lado de Amaral e escalando Morais como apoiador.