Vasco ainda sonha com o título O Vasco ainda sonha com o título do primeiro turno (Taça Guanabara) do Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira, o técnico Antônio Lopes comandou um treino para a partida deste domingo contra o Bangu. O time vascaíno está quatro pontos atrás do líder Flamengo e precisa torcer para o rival perder pontos nas duas próximas partidas. Na última rodada, as duas equipes se enfrentam. Lopes foi obrigado a fazer duas alterações no time. O zagueiro Wellington Paulo cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Rogério Pinheiro. O atacante Souza, expulso no último jogo, dá a vez para a Cadu. Os meias Marcelinho e Petkovic, destaques do Vasco na competição, estão confirmados.