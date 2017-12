Vasco ainda tenta segurar Euller Apesar das remotas chances, o Vasco ainda tenta manter em seu elenco o atacante Euller. O jogador ganhou o passe livre do clube em troca do perdão de uma dívida de US$ 2 milhões (cerca de R$ 4,6 milhões). Além de quitar as dívidas com o atleta, o clube carioca ainda precisa superar as propostas do Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Segundo o procurador de Euller, o ex-jogador Alemão, a oferta mais vantajosa é a do Grêmio. Porém, ele não descartou a possibilidade de o atleta permanecer no Vasco. Romário é o principal aliado da equipe carioca para convencer Euller. Ao formar dupla com o artilheiro vascaíno, Euller conseguiu retornar à seleção brasileira.