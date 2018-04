Vasco alerta para a motivação do Flu A inexperiência do técnico do Fluminense, Alexandre Gama, não é visto pelo treinador do Vasco, Geninho, como vantagem para o clássico de domingo. Lembrou que o elenco tricolor conta com atletas experientes, como os atacantes Romário e Edmundo, além do meia Ramon, que vão orientar os mais jovens durante a partida. Destaque do Tricolor, Roger não foi citado porque vai cumprir suspensão automática. "Se o Fluminense fez essa opção é porque confia no profissional. O Gama está há um bom tempo no clube e deve conhecer bem o elenco. Além disso, já está acostumado com esse clima de clássico, pois trabalhou nas categorias de base", declarou Geninho, que ainda não decidiu se vai barrar Ygor ou Coutinho para a entrada de Emerson, recém-contratado. O zagueiro Pereira, ex-Santos, se apresentou nesta terça-feira no clube e ainda precisa regularizar sua situação para jogar domingo. Nesta quarta-feira, ele será submetido a uma bateria de exames.