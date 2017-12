Vasco: Alex Alves já treina, mas não joga O atacante Alex Alves participou hoje do seu primeiro treino junto dos demais companheiros do Vasco. Segundo os médicos do clube, o jogador vai levar de 15 a 20 dias para entrar em forma. O mesmo prazo foi estipulado para os meias Marcelinho Carioca e Beto, que se recuperam de contusão. Hoje, o técnico Geninho comandou um treino de finalizações. O atacante Valdir, que perdeu dois pênaltis recentemente, vai continuar como o cobrador oficial do Vasco. "Se tiver uma penalidade, vou pegar a bola e bater. Sou experiente e sei lidar com os erros", disse o jogador.