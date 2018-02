Vasco aliviado após vencer clássico A sensação foi de alívio em São Januário, um dia após o Vasco vencer o Botafogo, por 1 a 0, e sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Romário, autor do único gol da partida, treinou por 30 minutos, conversou rapidamente com o técnico Renato Gaúcho, e foi liberado. Ele, porém, tem presença garantida no clássico contra o Flamengo, sábado, em São Januário. Esse jogo, aliás, foi o assunto mais comentado pelos jogadores do Vasco. O meia Abedi, por exemplo, fez um pedido aos torcedores. "Não pode haver violência. Tem uns marmanjos que vão ao estádio para atrapalhar o divertimento das crianças e de seus familiares. Por isso, peço que venham com calma, em paz". Para o clássico, Renato Gaúcho definiu que o meia Róbson Luiz entrará na vaga de Morais, suspenso.