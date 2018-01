Vasco: Allann Delon fora do clássico O meia Allann Delon, contratado para compensar a saída de Petkovic, que se transferiu ao futebol árabe, desfalcará o Vasco no clássico contra o Botafogo, domingo, no Maracanã, pela Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca. O jogador sofreu um estiramento na virilha direita, diagnosticado por meio de um exame de ressonância magnética realizado na quinta-feira, e ficará pelo menos 10 dias afastado dos gramados, segundo os médicos do clube. Se não bastasse a contusão de Allan Delon, o meia Leozinho, seu substituto imediato, também se machucou no treino desta sexta-feira e está fora do clássico. Diante desses problemas, o técnico Joel Santana se viu obrigado a antecipar o retorno do meia Róbson Luiz, que ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, ao time titular. Aniversário - O atacante Romário completa neste sábado 39 anos. Após o coletivo desta sexta, ele disse estar com saudades de atuar no Maracanã. A última vez ocorreu em 2004 num confronto entre Fluminense, clube pelo qual defendia, e Guarani. As recordações não são boas. Sob o comando de Alexandre Gama, o craque foi substituído no início do segundo tempo e, ao mesmo tempo, vaiado pela torcida tricolor. Na semana seguinte, entrou em atrito com o treinador e saiu das Laranjeiras pelas portas do fundo. "Vai ser uma experiência diferente pisar domingo no Maracanã. Até porque será meu primeiro jogo com 39 anos", declarou Romário.