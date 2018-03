Vasco analisa Evaristo e jogadores O presidente do Vasco, Eurico Miranda, o gerente de Futebol, Isaías Tinoco, e o técnico Evaristo de Macedo se reuiniram nesta quarta-feira por mais de três horas para traçar os planos da equipe que disputará o Campeonato Brasileiro e fazer uma análise sobre a atuação do time na Copa dos Campeões. Na reunião também foi analisado o trabalho do treinador e sobre o elenco. Os dirigentes e Evaristo vão decidir se todos os atletas contratados permenecem na equipe ou serão dispensados. O Vasco contratou reforços do Americano, Bangu, Friburguense e Francana.