Vasco anuncia a contratação de atacante nigeriano de 19 anos

Com a saída do atacante Leandro Amaral cada vez mais eminente, a diretoria do Vasco trabalhou rápido e anunciou, nesta terça-feira, um reforço para o setor, o nigeriano Abubakar, de apenas 19 anos, que estava no gaúcho Internacional. Abu, como é mais conhecido, já foi aprovado nos exames médicos e clínicos e deverá assinar contrato nos próximos dias. Antes de parar no Inter, o atacante teve uma passagem de quatro meses pelo argentino River Plate. O jogador disputou os campeonatos mundiais sub-17 e sub-20 pela seleção nigeriana e no clube gaúcho era comparado com Rentería e Nilmar, mas por conta da extinsão de seu time B, o Internacional dispensou alguns de seus atletas que não seriam aproveitados prontamente no grupo principal.