Vasco anuncia a contratação do atacante Riascos, do Cruzeiro

O Vasco confirmou oficialmente nesta segunda-feira a contratação do atacante colombiano Riascos, que estava no Cruzeiro. Contratado no início do ano pela equipe mineira, o jogador fez apenas quatro partidas, sem mostrar um bom desempenho. Ele deve comparecer em São Januário nesta terça para realizar exames médicos. Sua apresentação está prevista para o dia seguinte.

Riascos chega para atuar em um setor carente da equipe vascaína. Em três jogos no Campeonato Brasileiro, o time fez apenas um gol. Entre as principais características do atacante está a facilidade de atuar pelas pontas com velocidade e, com isso, deve brigar por uma vaga com Rafael Silva e Dagoberto.

O dia foi de treinamento físico para os reservas vascaínos. Os titulares receberam folga e devem voltar a treinar nesta terça-feira. O Vasco é o 15.º colocado do Brasileirão, com 3 pontos.