Vasco anuncia contratação de Chulapa A diretoria do Vasco anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Aloísio "Chulapa" para o lugar de Valdir, que se transferiu no início desta semana para o futebol árabe. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o atleta estava no Rubim Kazam, da Rússia, e vai ficar em São Januário até o fim desta temporada. O técnico Geninho gostou da contratação de Aloísio, que já atuou também no Goiás e no Paris Saint-Germain, da França. Ele, porém, não vai estrear no clássico contra o Botafogo, domingo, no Maracanã. "É um jogador experiente, com passagens pelo futebol europeu, e vai ajudar o Vasco a voltar a vencer no Brasileiro", declarou o treinador.