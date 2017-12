Vasco anuncia contratação de Geninho A diretoria do Vasco apresentou nesta segunda-feira Geninho, de 55 anos, como o técnico da equipe para a temporada 2004. O treinador assinou contrato por um ano e vai trazer consigo a sua própria comissão técnica. Com isso, algumas pessoas que trabalharam com Mauro Galvão estão deixando o clube. É o caso do preparador físico Bebeto de Oliveira, que tinha um salário muito alto. Mauro Galvão, por sua vez, deve continuar no Vasco como auxiliar-técnico de Geninho. "É uma satisfação muito grande ser lembrado pelo Vasco. É uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Espero poder ter o mesmo sucesso que tive em outros clubes", afirmou Geninho, que elogiou o elenco vascaíno, destacando os jovens talentos. "Temos jogadores que podem despontar em breve." Mas Geninho vai pedir ao presidente Eurico Miranda a contratação de reforços. E o primeiro deve ser o zagueiro Gálvan, que já trabalhou com o técnico no Atlético-MG. Com relação ao meia Beto e ao atacante Edmundo, ambos só vão continuar no Vasco se aceitarem o fim das regalias. Geninho quer profissionalizar o futebol em São Januário. Geninho foi campeão brasileiro pelo Atlético-PR em 2001. Depois, transferiu-se para o Corinthians, onde conquistou o Campeonato Paulista de 2003. Esportes olímpicos - A diretoria do Vasco aproveitou a apresentação de Geninho para anunciar que o clube, a partir de 2004, contará apenas com o futebol e o remo. Os demais esportes serão extintos. É o caso do basquete. Segundo Eurico, a decisão visa a diminuição dos gastos. Tal atitude serviria para aumentar os investimentos no futebol e, assim, formar um time mais forte no próximo ano.