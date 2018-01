Vasco anuncia contratação de Thiago Galhardo, ex-Coritiba

De olho na Copa Libertadores, o Vasco oficializou na tarde desta sexta-feira a contratação do meio-campista Thiago Galhardo, o terceiro reforço do clube carioca para a temporada 2018. Livre após rescindir seu vínculo com o Coritiba, o jogador assinou contrato de um ano, com possibilidade de renovação por mais um.

+ Henrique admite cansaço, mas promete Vasco forte para início da Libertadores

A participação na Libertadores, segundo Galhardo, foi fundamental para sua chegada ao Vasco, que já esperava anunciar o meia desde a semana passada, mas teve de adiar a confirmação da contratação pois o jogador ainda não tinha rescindido o vínculo com o Coritiba, que ia até julho deste ano.

"Fui muito bem recebido por todos. Não imaginava voltar ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Mas, depois do contato do Vasco, não pensei duas vezes em voltar para casa, poder ficar ao lado da minha família. Volto mais maduro, mais pronto para ajudar. A questão da Libertadores chamou muito a minha atenção. É uma competição que eu nunca joguei, que tem uma importância enorme neste ano. Agradeço a recepção da diretoria, da comissão e dos meus companheiros e prometo empenho para dar o meu melhor em campo", disse.

Emprestado pelo Coritiba, o jogador defendeu o Albirex Niigata, em 2017. Com a camisa do clube japonês, entrou em campo 26 vezes, marcou três gols e deu quatro assistências. Feliz em retornar ao Brasil, o meia crê que estará apto fisicamente para a estreia no Campeonato Carioca, diante do Bangu, em 18 de janeiro.

"Estou bem, realizando todos os trabalhos e tenho tudo para estar à disposição para a estreia no dia 18, contra o Bangu. Está nas mãos do professor Zé Ricardo. Vamos trabalhar e continuar fazendo o nosso melhor. Conheço os atletas, sei que todos têm muita qualidade. Os meninos que subiram qualificaram bastante, acompanhei o final da temporada, mesmo lá do Japão. Temos que trabalhar, vai ter uma briga sadia. Todos vão querer jogar, comigo não vai ser diferente. Espero que eu possa fazer o meu melhor e que esse melhor possa ajudar o time a sair sempre vitorioso, o que é o mais importante", concluiu.

Além de Thiago Galhardo, que acumula passagens por Bangu, Botafogo e Ponte Preta, o Vasco acertou com o volante Desábato e o atacante Rildo para 2018.