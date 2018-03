Vasco anuncia contratação de zagueiro A diretoria do Vasco contrariou uma prática do clube e anunciou a contratação de um reforço poucos dias antes de uma decisão, domingo, contra o Fluminense. O zagueiro Sérgio Vertelo, de 27 anos, chega ao time vascaíno para a disputa do Campeonato Brasileiro e já está inscrito na Copa do Brasil. Segundo o técnico Geninho, o jogador é o "tiro certo" para a zaga da equipe. Com isso, nenhum outro atleta será contratado para a posição. "Vim para ser campeão no Vasco. E também vou ajudar os mais novos na competição mais importante do Brasil", disse Sérgio Vertelo, referindo-se ao Brasileiro. Ele começou a carreira na Juventus-SP e passou cinco anos no futebol japonês (segundo divisão). No Campeonato Paulista, defendeu o Ituano. Nesta quinta-feira, Geninho comandou mais um treinamento. O treinador ainda não definiu quem será o companheiro de Valdir no ataque. Róbson Luís e Ânderson brigam pela vaga.