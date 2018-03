Vasco anuncia contratação do atacante colombiano Andrés Escobar

O Vasco anunciou na tarde desta quinta-feira mais um reforço para esta temporada. O novo contratado é o atacante Andrés Escobar, conhecido como "Manga", que estava no Dínamo de Kiev. As partes não divulgaram os detalhes do acerto, mas o jogador deve ficar no clube carioca até o fim do ano por empréstimo.

As conversas do Vasco com Escobar evoluíram ao longo dos últimos dias, e no início da semana ele desembarcou no Rio. Após o acerto dos últimos detalhes do vínculo e ser submetido a exames médicos, o colombiano foi liberado para assinar contrato nesta tarde.

Escobar foi revelado nas divisões de base do Deportivo Cali. Considerado uma promessa do futebol colombiano, defendeu as seleções de base do país e foi negociado com o Dínamo de Kiev. De lá para cá, no entanto, não se firmou em lugar nenhum. Foi emprestado de volta para o Deportivo, rodou por Évian-FRA, FC Dallas, Atlético Nacional e Millonarios, onde atuou no ano passado, sempre por empréstimo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O jogador de 25 anos se tornou mais uma opção ofensiva para o Vasco, que focou no setor em sua ida ao mercado neste início de temporada. Antes de Escobar, o clube já havia anunciado o lateral Gilberto, o volante Jean, os meias Kelvin, Escudero e Wagner e o atacante Muriqui.