Vasco anuncia reforço nesta 3ª O clube deve anunciar nesta terça-feira a contratação do zagueiro Daniel Vicente, de 23 anos, revelado pelo Atlético-PR e atualmente no futebol mexicano. Nesta segunda, Morais se apresentou ao clube, depois de ser punido com quatro dias de suspensão, devido à ausência dos treinos sem justificativa. Ele treinou com o preparador físico Vanderlei Almeida e não quis dar entrevista. "Ele me relatou que teve uma virose, mas que agora está curado e em condições clínicas ideais para voltar a jogar", disse Almeida.