Vasco anuncia retorno de Juninho A diretoria do Vasco enviou nota à imprensa dando conta de que o passe do meia Juninho Pernambucano voltou a ser do clube. Segundo a nota, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) negou nesta quinta-feira prosseguimento ao recurso do jogador contra a decisão que impedia sua transferência para qualquer time do País e do exterior, pois o atleta não havia pago as custas do processo. O Vasco vai notificar o Olimpique, de Lyon, clube atual de Juninho, por intermédio da Fifa e da CBF. Também vai exigir indenização pelo período em que o meia esteve no time francês.