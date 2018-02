Vasco anuncia zaga veterana em 2005 O Vasco informou nesta terça-feira o nome de seus primeiros reforços para a temporada 2005: os zagueiros Adriano, de 31 anos, e Marcos Santos, 29. Além dos dois jogadores, o clube ainda tenta acertar as contratações do atacante Alex Dias, ex-Goiás, e do meia Cléber, do Vitória. Adriano estava atuando em Portugal e, no Brasil, foi revelado no Sport. Também atuou na Espanha, pelo Compostela. Já Marcos Santos, despertou o interesse do técnico do Vasco, Joel Santana, após jogar o Brasileiro pelo Vitória. Ele foi revelado no Porto de Caruaru. Nesta terça-feira, o empresário de Alex Dias informou que aguarda uma resposta do Cruzeiro para que o atleta assine contrato com o Vasco. O principal empecilho é que o time mineiro, que detém os direitos federativos do jogador, precisaria complementar cerca de R$ 15 mil mensais nos salários do atacante. Alex Dias quer receber R$ 85 mil e o time carioca só aceita pagar R$ 65 mil por mês. A transação seria viabilizada em um troca-troca, onde o Vasco cederia o goleiro Fábio. Além do atacante, o time carioca também está em negociações para ter o meia Cléber, do Vitória, que também pediu o mesmo valor salarial de Alex Dias.