Vasco apenas empata em amistoso com seleção do ES

O Vasco decepcionou em seu primeiro jogo em 2010. O campeão da Série B do Campeonato Brasileiro apenas empatou, por 1 a 1, no amistoso com a seleção capixaba, nesta quarta-feira, no Estádio Engenheiro Alencar de Araripe, na cidade de Cariacica.

A partida serviu de preparação para o início do Campeonato Carioca, neste final de semana - o Vasco estreará diante do Tigres, no sábado. O técnico Vágner Mancini aproveitou o amistoso para testar seus jogadores. Ao todo, fez doze substituições. Carlos Alberto e o atacante Rafael Coelho não entraram em campo.

Dessa forma, Mancini escalou o ataque com Robinho ao lado de Dodô. Philippe Coutinho entrou no lugar de Carlos Alberto, com dores na coxa esquerda. Gian e Fernando formaram a zaga que entrou como titular. Os reforços Elder Granja e Márcio Careca ocuparam as laterais.

No meio-campo, os contratados Léo Gago e Jumar jogaram ao lado de Nilton e Philippe Coutinho. No entanto, o técnico fez alterações durante o jogo e deu chances a Tiago, no gol, Fagner, Thiago Martinelli, Titi, Ernani, Paulinho, Souza, Matias Palermo, Fumagalli, Rodrigo Pimpão, Geovane Maranhão e Caíque.

Apesar de jogar fora de casa, o Vasco esteve à vontade em campo, graças ao apoio da torcida capixaba. Logo no início, Philippe Coutinho e Dodô levaram perigo ao gol adversário, mas foram os anfitriões que abriram o placar. Kill marcou aos 39 minutos de jogo.

No segundo tempo, o Vasco entrou em campo com a equipe completamente modificada. Até o goleiro Fernando Prass foi substituído, para dar lugar a Tiago. O novo time pouco melhorou em relação ao primeiro, mas conseguiu arrancar o empate. Fumagalli escorou cruzamento na área e marcou aos 23 minutos.