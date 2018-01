Vasco aposta em meia português O meia português Dominguez é a aposta do técnico do Vasco, Joel Santana, para resolver o problema do setor esquerdo da equipe. Hoje, no amistoso contra o Macaé, em São Januário, o treinador escalou o atleta pela primeira vez entre os titulares e não escondeu que sua função será a de tentar resolver a carência do time na posição em que testou, sem sucesso, Róbson Luis, Allan Delon, Rubens e Leozinho. "Tivemos dificuldades no setor esquerdo e o Dominguez treinou bem e acho que está apto a atuar. Estou apostando nele", contou o técnico do Vasco. "Testei vários jogadores durante o Campeonato Carioca, mas ainda não encontrei um que fosse o ideal." A boa notícia hoje no Vasco foi a apresentação do atacante William. O jogador foi um dos destaques do América no Carioca e treinou pela primeira vez no novo clube. Apesar do reforço, o Joel Santana se mostrou cético quanto à contratação de outros jogadores para o time. "Nossos reforços vêm das divisões de base. Agora, fico aguardando a decisão da diretoria de contratar mais algum jogador", disse Joel Santana.