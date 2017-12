Vasco aposta na estréia de Petkovic A estréia do sérvio Petkovic é a grande atração do Vasco para o jogo deste sábado, às 18 horas, contra o Grêmio, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador treinou bem durante a semana e recebeu elogios do atacante Valdir. "Ele é craque e vai dar um toque refinado à equipe", disse o artilheiro do time. "De preferência, torço para que me deixe ?na cara? do gol." O Vasco ainda não venceu na competição: em quatro partidas, perdeu três e empatou a outra. E Petkovic sabe da expectativa da torcida por sua primeira partida. Ele deixou claro que não faltará empenho para levar a equipe à vitória, embora tenha declarado que não se considera "salvador da pátria". "Como os resultados não estão vindo, a responsabilidade aumenta. Está na hora de o Vasco começar a dar a virada no Brasileiro", afirmou Petkovic. Ele também disse que Valdir será atendido durante o jogo. "Ele vai receber bolas boas para marcar, que não tenha dúvida disso." O técnico Geninho, sob ameaça de demissão, prometeu levar a campo uma equipe ofensiva, que pressione o Grêmio desde o início, mas sempre com atenção nos contra-ataques. Orientou Denílson a buscar movimentação constante e tentar se aproximar de Valdir para tabelas. Pediu a Cadu que se desloque com freqüência a fim de permitir variações no meio-de-campo. "Será um jogo muito difícil. O Grêmio vem embalado pela vitória por 4 a 1 sobre o Fluminense no meio de semana", comentou Geninho, que fez várias observações sobre o time gaúcho, depois de assistir ao jogo dele na Copa do Brasil.