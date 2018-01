Vasco aposta no bom histórico de Dário No comando do Volta Redonda, durante o Campeonato Carioca, Dário Lourenço fez do Estádio da Cidadania o seu ?alçapão?. Neste sábado, já como técnico do Vasco, ele reencontrará seu antigo lugar de trabalho, mas não terá o apoio dos torcedores da Cidade do Aço. Cumprindo uma punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa de incidentes ocorridos em 2004, em um jogo contra o Atlético-PR, em São Januário, o Vasco terá de jogar contra o Fortaleza, às 16 horas deste sábado, em Volta Redonda, com os portões do estádio fechados, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Exceto à exclusão do público, o retorno à cidade que o projetou, juntamente com o elenco vice-campeão carioca, traz boas recordações a Dário Lourenço. Ele espera que a invencibilidade de 36 jogos no Estádio da Cidadania, desde que assumiu o Volta Redonda no início de 2004 , não seja interrompida em seu novo desafio: levar o Vasco a uma boa colocação no Brasileiro. A missão não é fácil. E o próprio treinador está ciente disso. Por isso, cobra reforços para um elenco jovem e traumatizado pelos vexames no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. "Jogar sem a torcida é um desfalque. Uma vitória contra o Fortaleza é importante para dar tranqüilidade aos garotos", declarou Dário Lourenço, que só não definiu a escalação da equipe por um motivo: a incógnita sobre a presença de Romário. Depois de se despedir da seleção brasileira, quarta-feira, no Pacaembu, Romário seguiu para o México, onde participou de um amistoso entre os tetracampeões mundiais e a seleção mexicana de veteranos, organizado pelo goleiro Jorge Campos - o atacante do Vasco, inclusive, marcou três gols na vitória por 4 a 3. Romário prometeu que chegará ao Rio a tempo de enfrentar o Fortaleza. Caso sua promessa não seja cumprida, Muriqui deve ficar com a vaga no ataque.