Vasco aposta no chileno Vergara O zagueiro chileno Vergara é uma das apostas do Vasco para a próxima temporada. Ele teve nesta quinta-feira seu contrato renovado por mais um ano, com o aval do técnico Renato Gaúcho. Ele acredita que o defensor, além da boa qualidade técnica, mostrou nos treinos já estar totalmente adaptado ao futebol brasileiro. Vergara deixou bem claro que abriu mão de uma proposta maior de outro clube ? não citou o nome ?, para ficar no Vasco. "Estou muito contente. Tem coisas na vida que a gente tem que fazer um sacrifício. Então, deixei o dinheiro de lado em troca da minha carreira". Com personalidade, ele disse que vai fazer de tudo para jogar com mais regularidade e qualidade. "A adaptação foi mais difícil no começo, mas agora não há nenhum problema. Queria muito ficar no Vasco e deu tudo certo".