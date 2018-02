Vasco aposta no entrosamento para vencer na estréia Sem poder contar com Romário, que teve sua inscrição vetada pela Fifa, o Vasco estréia nesta quarta-feira na Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual do Rio, jogando contra o Nova Iguaçu, às 19h30, no Estádio São Januário. E a principal aposta no clube para a conquista do título está no entrosamento do time, que pouco mudou nesta nova temporada. ?O objetivo do Vasco é o mesmo dos outros, mas saímos na frente porque temos o entrosamento do ano passado. Agora precisamos aproveitar?, disse o técnico Renato Gaúcho. ?No segundo turno, os times que contrataram vão atingir o auge e tudo ficará mais difícil." O comandante da equipe vascaína ainda ressaltou que, por atuar em casa, os jogadores têm a obrigação de vencer nesta quarta-feira. Para o primeiro jogo, a equipe não poderá contar com o volante Amaral, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita e será substituído por Ives. Já o Nova Iguaçu tem por principal objetivo permanecer na primeira divisão. Em 2006, o clube chegou pela primeira vez à elite do futebol carioca, tinha como capitão o experiente meia Zinho, ex-Flamengo e seleção, e chegou a fazer boa campanha. Ficha técnica: Vasco x Nova Iguaçu Vasco - Cássio; Thiago Maciel, Fábio Braz, Dudar e Diego; Ygor, Yves, Morais e Darío Conca; Leandro Amaral e André Dias. Técnico: Renato Gaúcho. Nova Iguaçu - Diogo; Schneider, Juan, Vágner Eugênio e Márcio Careca; Léo, Mário César, Alex e Éberson; Deni e Marinélson. Técnico: Mário Coelho. Árbitro - Antônio Frederico de Carvalho Schneider. Local - Estádio São Januário, no Rio. Horário - 19h30.