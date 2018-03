Vasco aposta no trabalho de Dário A diretoria do Vasco vai apostar no trabalho desenvolvido pelo técnico Dário Lourenço, dando-lhe respaldo. Essa declaração partiu hoje do vice de Futebol do clube de São Januário, José Luiz Moreira, que acompanhou juntamente com o presidente Eurico Miranda o treino de hoje. Ambos, inclusive, conversaram em separado com o treinador por 40 minutos, antes do início do coletivo. "Não teve cobrança, somente apoio. O trabalho do Dário Lourenço, até o momento, é excelente. Com o apoio da diretoria, ele vai alavancar", declarou Moreira, para em seguida falar sobre contratações: "Vai depender da necessidade e, se a gente puder em termos financeiros, vamos trazer. Mas esse elenco vai longe, é questão de vontade".