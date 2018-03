Vasco apresenta dupla de reforços e ainda sonha com Luis Fabiano

O Vasco apresentou nesta sexta-feira dois novos reforços para a temporada 2017. O lateral Gilberto e o volante Jean haviam sido oficializados na última quinta e falaram pela primeira vez como jogadores cruzmaltinos, mas no clube as atenções ainda estão voltadas para Luis Fabiano, grande sonho da diretoria.

"Até o Luis resolver esse problema na China, não podemos fazer nada. Se ele resolver e não tivermos contratado outro jogador... Agora, estamos no mercado. Pode aparecer outra possibilidade que encaixe dentro do que procuramos. Mas não estamos esperando o Luis Fabiano, estamos trabalhando. Reafirmo que o Vasco acha o Luis Fabiano um jogador muito interessante", disse o vice-presidente de futebol, Eurico Brandão, o Euriquinho.

Anteriormente, o presidente Eurico Miranda já havia garantido que o Vasco tem tudo certo com Luis Fabiano e que o jogador atuará no clube caso consiga a liberação do Tianjin Quanjian, da China. O problema é que o time asiático não parece disposto a facilitar a saída do atacante, e os dirigentes cruzmaltinos já analisam outras opções de mercado.

Enquanto novos nomes não vêm, Cristóvão Borges terá Gilberto e Jean para escalar o Vasco. O lateral tinha direitos ligados à Fiorentina, após passar por Botafogo e Internacional no Brasil, enquanto o volante revelado pelo Paraná estava no Corinthians. Ambos celebraram a chegada ao time carioca e se colocaram à disposição para estrear domingo contra o Resende.

"Estou pronto. Quando o treinador Cristóvão achar que é minha hora, estou à disposição", garantiu Gilberto, que deve ser aproveitado pelo lado esquerdo no Vasco. "O Cristóvão optando por mim, estou pronto também. Chego com muita bagagem. Chego pronto", resumiu Jean.