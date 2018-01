Vasco apresenta Edmundo no domingo O presidente do Vasco, Eurico Miranda, confirmou à Agência Estado o retorno do atacante Edmundo. O dirigente limitou-se a dizer que o jogador "vem para o clube". O atleta será apresentado à torcida domingo, antes da partida contra o Goiás, em São Januário. Esta será a quarta vez que Edmundo, de 32 anos, atuará no Vasco. Revelado nas divisões de base do clube, em 1992, o jogador foi campeão Carioca no mesmo ano, além de ter conquistado o título Brasileiro, em sua segunda passagem em 1997. Na ocasião, ele foi o artilheiro da competição e tornou-se recordista ao marcar o maior número de gols, 29, em uma edição do Nacional. O acordo para a volta de Edmundo foi celebrado na tarde de hoje, quando ele se reuniu com o vice-presidente de Futebol do Vasco, José Luís Moreira, e o vice-presidente Jurídico do clube Paulo Reis. O atleta aceitou renegociar a dívida que tem a receber, cerca de R4 14 milhões. Seu salário ficará entre R$ 80 mil e R$ 100 mil.