Vasco apresenta lateral Diego Renan, do Cruzeiro

RIO - O Vasco apresentou oficialmente neste sábado o seu sétimo reforço para a temporada 2014. E o provável novo lateral-esquerdo titular da equipe é Diego Renan, jogador que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Criciúma, mas que pertence ao Cruzeiro. O clube mineiro o emprestou até o fim do ano para o time de São Januário.

Agora com 23 anos, Diego Renan se destacou cedo com a camisa do Cruzeiro, sendo titular no Brasileirão de 2009, quando tinha apenas 19 anos. Ele só foi perder espaço no segundo semestre de 2012, quando virou reserva. Por isso, foi emprestado ao Criciúma. Em abril passado, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Desde então, está sem jogar.

Diego Renan até já treinou neste sábado com o elenco cruzmaltino em Pinheiral, onde o Vasco faz sua pré-temporada. A diretoria também já apresentou como reforços o goleiro Martín Silva, os laterais André Rocha e Marlon, o zagueiro Rodrigo e o volante Aranda, todos para o setor defensivo.