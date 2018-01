Vasco apresenta mais um reforço O Vasco perdeu a chance de contratar o lateral-esquerdo Calisto para a próxima temporada. O jogador, que atuou pelo Bahia no Campeonato Brasileiro, foi negociado com o futebol europeu. Com isso, os dirigentes vascaínos terão que buscar um outro nome para a posição. Especula-se que o alvo seguinte seja Rubens Cardoso, que estava no Palmeiras. Nesta sexta-feira, mais um reforço foi apresentado em São Januário. O zagueiro Domingos, ex-Juventus-SP, foi contratado e chega para reforçar a zaga do time vascaíno.