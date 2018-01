Vasco apresenta reforços nesta 2ª Os novos contratados do Vasco se apresentam nesta segunda-feira cedo na sede de São Januário ao técnico Joel Santana. São eles os zagueiros Adriano e Marcos Paulo, o lateral-esquerdo Jean, os atacantes Reinaldo e Denis e o mais conhecido de todos, o meia-atacante Alan Dellon, que atuou pelo Vitória no Campeonato Brasileiro de 2004. A diretoria do clube está tentando também a contratação de Ramon, cujo contrato com o Fluminense terminou em 31 de dezembro.