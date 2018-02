Vasco apresenta volante Jonílson como reforço

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, apresentou nesta quarta-feira o volante Jonílson, ex-Botafogo e Volta Redonda, como o novo reforço da equipe para 2008. Durante a apresentação oficial, Eurico Miranda chegou a dizer que Jonílson, que estava no futebol japonês, era um sonho antigo do Vasco. "Tentei contratá-lo quando atuava no Volta Redonda, mas não deu certo", lembrou o presidente vascaíno, convicto de que fez bom negócio. Como é de praxe, Jonílson disse que quer ganhar muitos títulos pelo Vasco e prometeu empenho dentro de campo. Aos 29 anos, o volante passou a última temporada no Vegalta Sendai, do Japão. A diretoria do Vasco pretende anunciar ainda a contratação de mais um zagueiro, um meio-campista e um atacante. Dispensado do Palmeiras, Edmundo é o principal alvo vascaíno no momento e a negociação está bem avançada.