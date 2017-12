Vasco apresenta zagueiro chileno O zagueiro chileno Adán Vergara foi apresentado nesta sexta-feira, em São Januário, como a salvação para a zaga do Vasco, a mais vazada do Campeonato Brasileiro - sofreu 44 gols em 17 rodadas, média de 2,5 gols por jogo. O jogador vestiu a camisa 3, disse que é um sonho jogar com Romário e elogiou a qualidade técnica do futebol brasileiro. "O futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo. Venho para aqui para tentar crescer. Sou uma pessoa muito humilde, de grande coração", declarou Vergara, que assinou contrato até dezembro, renovável por mais dois anos. "Estou feliz. O Vasco é uma grande equipe e quero atuar logo". Vergara tem como referência o ex-zagueiro Figueroa, seu conterrâneo. "É um grande ídolo", disse o jogador chileno, otimista quanto a sua forma física. "Estou bem para jogar e ajudar o Vasco a conquistar muitas vitórias".