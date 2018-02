Vasco apresentará argentino Conca nesta quarta-feira Por causa do atraso em seu vôo, o argentino Darío Conca só será apresentado nesta quarta-feira pelo Vasco. O atleta realizará os exames médicos, anteriormente programados para esta terça, e caso seja aprovado assinará contrato por um ano. Além de Conca, outro que tem uma reunião com o presidente do Vasco, Eurico Miranda, marcada para esta quarta é o meia Ramon. O dirigente frisou querer renovar o vínculo do atleta com o clube, apesar de o técnico Renato Gaúcho já ter demonstrado seu descontentamento com o jogador. Ramon disse estar agradecido ao presidente mas não escondeu a frustração com o mal relacionamento com Renato Gaúcho. Principalmente, porque o treinador o substituiu em todas as últimas partidas do Vasco no Campeonato Brasileiro, alegando que o jogador não tinha condições físicas para atuar os 90 minutos. ?Vim para o Vasco não por causa do treinador, mas pelo meu trabalho. Para mim agora é trabalhar e mostrar o meu valor como sempre mostrei?, disse Ramon. ?Vou conversar e ver o que for melhor para o Vasco. Poderia ter feito muito mais, por isso, ficou uma pontinha de tristeza.?