Vasco apresentará meia Alisson nesta quarta-feira

Alisson é um dos jogadores envolvidos na transferência de Dedé para o Cruzeiro. Além de pagar R$ 14 milhões pelo zagueiro, o clube mineiro se comprometeu a ceder três jogadores ao Vasco. O meia é o primeiro a chegar ao clube. Os outros dois nomes ainda não foram anunciados, mas um deles seria o atacante Wellington Paulista, atualmente no West Ham, da Inglaterra.

Novo reforço do Vasco, Alisson foi formado nas categorias de base do Cruzeiro e no ano passado conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na equipe profissional, porém, ele teve poucas oportunidades.

Eliminado no Campeonato Carioca, o Vasco só volta a entrar por uma competição oficial no dia 26 de maio, quando vai estrear no Campeonato Brasileiro contra a Portuguesa, no Estádio de São Januário.