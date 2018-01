Vasco aproveita fim da temporada para reformar o gramado de São Januário

Com o término da temporada e o acesso à Série A garantido, mesmo que aos trancos e barrancos, o Vasco aproveita para cuidar de alguns procedimentos que ficaram pendentes ao longo de 2016. Um deles é a reforma no gramado de São Januário, que chegou a receber elogios ao longo da temporada.

Alguns procedimentos no estádio são realizados a cada ano, como a troca das redes e a pintura das traves de ambos os gols. Mas já na reta final da Série B, o clube contratou uma empresa especializada no tratamento de grama, e com o término da competição, a reforma do campo foi iniciada.

"Estamos aproveitando este recesso para fazer algumas intervenções no campo, com uma manutenção mais criteriosa e pesada. Retiramos pedaços do gramado em alguns pontos e iniciamos o tratamento com produtos específicos, para acabar com algumas ervas que naturalmente nascem. A nossa previsão é que o local esteja em condição de uso no dia 2 de janeiro de 2017, quando o elenco se reapresentará. E, mesmo que precisemos de mais alguns dias, não terá problema, porque temos o campo anexo à disposição da comissão técnica", explicou o vice-presidente de oras e engenharia/patrimônio do Vasco, André Luiz Vieira Afonso.

O reformado gramado de São Januário será bastante utilizado em 2017, quando o Vasco disputará o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Neste ano, o clube garantiu o retorno à elite do País com a terceira colocação na Série B.