Vasco arma esquema defensivo no Mineirão A longa invencibilidade do adversário, um tabu e a ausência do meia Marcelinho são os principais obstáculos do Vasco na partida de amanhã contra o Cruzeiro, às 20h30, no Mineirão, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. O time mineiro não sabe o que é perder há 31 jogos e, nas três vezes que enfrentou o Vasco nesta competição - em 1993, 1996 e 1998 - nunca saiu de campo derrotado. São seis confrontos com três vitórias cruzeirenses e três empates. Em todos os anos, o Vasco foi eliminado. O desfalque de Marcelinho, com dores musculares na coxa esquerda, e o fato de o Vasco enfrentar um dos melhores times do futebol brasileiro atualmente devem obrigar o técnico Antônio Lopes a montar um esquema mais defensivo. Ele pode optar pelo 3-5-2, escalando o volante Rogério Corrêa como líbero. O treinador, porém, garante que não vai ter surpresas entre os titulares. "A base é a equipe que terminou o último jogo (o empate por 0 a 0 com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro)", disse Lopes, que testou diversas variações táticas que podem ser adotadas no desenrolar da partida. A intenção do treinador em armar um esquema mais defensivo visa, principalmente, a parar o trio formado por Alex, Deivid e Aristizábal. Juntos, eles marcaram todos os 23 gols do time mineiro no Brasileiro. O meia Danilo, que no ano passado atuou no Cruzeiro por cinco meses, espera continuar entre os titulares. Ele sabe, porém, que Léo Lima tem grandes chances de retornar ao time. "A equipe só será definida minutos antes do início da partida. Todos estão motivados e têm condições de vestir a camisa do Vasco", afirmou o jogador.