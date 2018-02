Vasco arranca empate com o Palmeiras Vários gols perdidos no segundo tempo, uma falta desnecessária nos últimos minutos de jogo e o Palmeiras transformou uma vitória de virada em frustração da torcida ao empatar com o Vasco por 2 a 2 no Palestra Itália. Com o resultado, considerado ruim especialmente porque o time dominou a posse de bola no segundo tempo, afastou a equipe comandada por Estevam Soares dos líderes do Campeonato Brasileiro. É verdade que o Palmeiras conseguiu cumprir parte das determinações de seu técnico, afinal manteve a posse de bola por boa parte do jogo e evitou seqüências de contra-ataques adversários, mas o time mostrou que ainda precisa aperfeiçoar as jogadas aéreas. Aos 13 minutos Petkovic cruzou pela esquerda. Valdir dentro da área cabeceou e Sérgio defendeu, mas o goleiro palmeirense cedeu o rebote ao atacante vascaíno que não desperdiçou a segunda chance e abriu o placar para a equipe carioca. O gol não chegou a abalar o Palmeiras - fez a equipe ficar mais agressiva. Mas o empate só viria quando o volante Correia, em grande fase, bateu escanteio - a bola cruzou a área e foi parar nos pés de Nen, que não desperdiçou e empatou aos 33 minutos. No minuto seguinte foi vez de Baiano chutar com força de média distância para fora. Nos últimos minutos, o Palmeiras regrediu e passou perigo ao ceder vários escanteios. A situação, no entanto, melhorou no segundo tempo. Melhor colocada, a defesa palmeirense funcionou e o ataque passou a mostrar mais eficiência. Mas Fábio começou a aparecer. Marcinho aos 8 minutos chutou de longa distância e exigiu bela defesa do goleiro vascaíno. Mas foi depois dos 15 minutos que o time palmeirense passou a dominar o jogo. Foi quando Muñoz atacou pela direita e passou para Vágner que encobriu o goleiro. Henrique salvou um gol certo ao chutar a bola para escanteio quase em cima da linha do gol. Depois dessa jogada, a estrela de Fábio voltou a prevalecer. Aos 16, Vágner avançou pela esquerda e chutou para defesa do goleiro vascaíno. Minutos depois foi a vez da defesa fazer ligação direta com Correia que foi pela direita e acertou de média distância. Outra defesa do goleiro vascaíno. Mas a resistência carioca não duraria por muito tempo. Aos 26 minutos, Muñoz avançou pela esquerda e passou para Vágner que girou e, com a bola no ar, chutou para marcar o segundo gol palmeirense. O jogo parecia decidido até que Marcinho fez uma falta desnecessária na entrada da área. Petkovic cobrou e frustrou a torcida palmeirense ao marcar aos 41 minutos. Fora isso, o sérvio só apareceu para atrapalhar a barreira, o que lhe rendeu um segundo cartão amarelo e a expulsão aos 46 minutos. Só deixou o campo escoltado pela polícia, ganhando tempo necessário para evitar qualquer reação palmeirense.