Vasco arrasa Moto Clube por 6 a 0 Em ritmo de treino, o Vasco se classificou às oitavas-de-final da Copa do Brasil ao golear o Moto Clube-MA, por 6 a 0, nesta quarta-feira à noite, em São Januário. No jogo de ida o time carioca havia vencido por 2 a 1 . O adversário dos vascaínos na próxima fase será o vencedor do confronto entre Vitória e Baraúnas, a ser conhecido em 6 de abril. A fragilidade técnica do Moto Clube-MA não suportou a pressão vascaína, que por jogar em casa tomou a iniciativa da partida desde o primeiro minuto da etapa inicial. Apesar de não se esforçar tanto, porque até uma derrota por 1 a 0 os classificava, aos poucos, os jogadores do Vasco foram organizando as jogadas ofensivas. O trio de atacantes formado por Romário, Alex Dias e Marco Brito provou que pode ser mais uma boa opção para o técnico Joel Santana armar o time. Aos 22 minutos, Alex Dias, após um cruzamento do lateral-direito Claudemir, dividiu a bola com o goleiro Júnior e abriu o placar. A vantagem foi ampliada em um forte chute de Marco Brito, após um passe, de cabeça, de Romário, aos 42. No segundo tempo, o Moto Clube-MA somente assistiu os donos da casa jogar, sem esboçar nenhuma reação. Logo aos 2 minutos, o lateral-esquerdo Diego aproveitou um lance desperdiçado por Romário e fez o terceiro gol da equipe de São Januário. Com tanta facilidade, Joel Santana optou por completar a festa vascaína e promoveu a estréia do meia português Dominguez, que entrou no lugar de Gomes. E a vantagem no placar voltou a ser ampliada aos 21, com Claudemir, que chutou na saída do goleiro Júnior. Dois minutos depois foi a vez de Romário alegrar os torcedores ao fazer o quinto gol do Vasco. Aos 45, Claudemir marcou novamente, ao acertar um belo voleio, fazendo o sexto e último gol do time de São Januário.