Vasco arrenda Fla-Barra para treinos Em um gesto considerado por muitos como provocação, o Vasco arrendou nesta sexta-feira o Fla-Barra, antigo centro de treinamento do Flamengo, que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste. E deve iniciar as atividades da equipe já na terça-feira. No ano passado, o Rubro-Negro foi despejado do local por causa da falta de pagamentos. Com a saída do Flamengo, o centro de treinamento estava sendo usado pelo Bangu. A justificativa vascaína para a aquisição do local é a de que o gramado de São Januário precisa ser preservado. O estádio do Vasco vem sofrendo reformas e, além do campo, outras dependências do local sofrerão manutenção. Uma área destinada a deficientes-físicos será construída. A previsão é a de que as obras terminem antes do início do Torneio Rio-São Paulo, no próximo final de semana.