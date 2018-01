Vasco articula e Fla perde vantagem Sob a influência de dirigentes vascaínos, Flamengo e Vasco disputam uma vaga na final do primeiro turno do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã. Se houver empate no tempo normal, a vaga na final será definida nos pênaltis, como foi definido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj) durante a semana. A decisão foi polêmica, pois inicialmente o Rubro-Negro teria a vantagem do empate. O Flamengo foi o primeiro do Grupo A e o Vasco, o segundo do Grupo B. O regulamento era omisso ao tratar da classificação para a final. Na reunião do Conselho Arbitral, o Rubro-Negro tinha garantido o direito de empatar. Mas o presidente do Vasco, Eurico Miranda, é aliado do presidente da Fferj, Eduardo Vianna, e reverteu a decisão. O Americano, time de Vianna, também foi beneficiado no confronto com o Fluminense, na outra semifinal. Flamengo e Vasco vivem momentos distintos. Enquanto o Rubro-Negro tem tido atuações irregulares, os jogadores vascaínos, alheios a grave crise extra-campo, têm repetido os bons desempenhos que levou o time a conquistar a Copa João Havelange.