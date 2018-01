Vasco ataca Inter com Alan e Valdir O técnico do Vasco, Mauro Galvão, ainda não sabe como armar o time para a partida com o Internacional, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador tem vários desfalques e só deve definir todos os substitutos no vestiário, minutos antes do início do jogo. O principal problema de Mauro Galvão está no ataque. Edmundo sofreu um estiramento na coxa esquerda e Régis Pitbull reclama de dores musculares. Com isso, a tendência é a de que o jovem Alan seja o companheiro de Valdir. E Beto, também com dores na coxa, deve ser substituído por Morais.