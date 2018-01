Vasco: ataque deixa Lopes otimista O técnico do Vasco, Antônio Lopes, está otimista com o novo ataque da sua equipe para a próxima temporada. A diretoria manteve o atacante Valdir e o meia Petkovic e espera poder contar com Marques já na semana que vem. A única dúvida é Ramon, que ainda não renovou contrato. De acordo com Valdir, 2003 será um ano de sorte para o Vasco. "As expectativas são boas. Teremos um ataque bem forte", afirmou o jogador, que deseja repetir a dupla de sucesso do Atlético-MG no clube carioca. "O Marques é meu amigo e nos damos muito bem."