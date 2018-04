Vasco, Atlético-GO e Guarani ganham outra na Série B

A 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a primeira do returno, foi toda realizada nesta terça-feira. O Vasco emplacou seu sétimo jogo sem derrotas ao bater o Brasiliense e segue liderando com folgas. Atlético Goianiense e Guarani também venceram suas partidas e também despontam dentro da zona de acesso, junto com o Ceará, que empatou em casa. Outro destaque fica por conta do São Caetano, que chegou a sete vitórias consecutivas.

Grande favorito ao acesso, o Vasco encontrou muitas dificuldades para vencer o Brasiliense por 1 a 0, em Taguatinga. O único gol da partida foi anotado pelo lateral-esquerdo Ramón, que, de falta, fez a festa da grande torcida vascaína presente na Boca do Jacaré. Agora os cariocas estão no primeiro lugar, com 42 pontos. Os donos da casa ocupam o 10.º, com 27.

Com quatro gols ainda no primeiro tempo, o Atlético goleou o América-RN por 4 a 1, em Goiânia, e também continua caminhando rumo ao acesso. O time goiano chegou aos 39 pontos, na vice-liderança. Os potiguares seguem em queda livre - na 15.ª posição, com 23 pontos.

O Guarani não teve a mesma facilidade, mas conseguiu manter-se firme no G-4. Com gols de Ricardo Xavier e Cléber Goiano, o time venceu o Fortaleza por 2 a 1, em Campinas, e segue no terceiro lugar, com 37 pontos. Os cearenses, que marcaram com Luiz Carlos, continuam na zona de rebaixamento com 22 pontos, no 18.º lugar.

O São Caetano deu continuidade à sua impressionante reação e também derrotou o Bragantino por 3 a 0, em São Caetano do Sul. O time do ABC paulista, porém, não figura entre os quatro primeiros. Isso porque o Ceará segurou um empate, por 1 a 1, contra o Juventude, em Fortaleza. O time cearense segue no quarto lugar, com 34 pontos. Um a mais que os paulistas, em quinto.

Portuguesa e Ponte Preta também decepcionaram na rodada e se afastaram dos primeiros colocados. A Lusa perdeu para o Vila Nova por 2 a 1, no Canindé. Enquanto isso, o clube de Campinas foi derrotado pelo ABC, pelo mesmo placar, em Natal.

Nos outros jogos da rodada, os mandantes não conseguiram fazer valer o mando de campo. O Ipatinga empatou, por 2 a 2, contra o Figueirense, no interior mineiro. O Bahia bateu o Paraná por 2 a 1, de virada, em Curitiba, enquanto o lanterna Campinense atropelou o Duque de Caxias por 4 a 1, no Rio de Janeiro.