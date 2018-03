Vasco avisa que não libera Alex Dias A diretoria do Vasco se posicionou nesta quarta-feira em relação ao interesse do Lyon, da França, pelo atacante Alex Dias. Para contratá-lo, segundo os dirigentes, a equipe européia terá de pagar multa rescisória no valor de R$ 6 milhões. Afinal, o jogador tem contrato com o clube de São Januário até dezembro de 2005. Enquanto isso, o técnico Dário Lourenço promete "um Vasco forte" para enfrentar o São Paulo, domingo, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele elogiou a qualidade técnica dos jogadores adversários, mas ressaltou também que "eles estão deixando o Brasileiro de lado por causa da Libertadores". "Dentro de campo são 11 contra 11. Tenho que ter pensamento positivo e confiar no elenco. Estou otimista e espero que a reação comece no domingo", declarou o treinador do Vasco, que deve promover pelo menos três alterações na equipe.