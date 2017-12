Vasco bate Atlético-PR e respira O Vasco derrotou, nesta quinta-feira, o Atlético-PR por 2 a 1, em São Januário, e se afastou um pouco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clube carioca soma agora 43 pontos, oito a menos que a equipe paranaense, que tem chances remotas de conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América. ?O resultado foi importantíssimo para o Vasco?, resumiu o atacante Anderson, autor do segundo gol. Se não foi brilhante, o Vasco mostrou vontade e aplicação tática no primeiro tempo. Mereceu a vitória parcial, por 1 a 0, até o intervalo. O autor do gol foi o meia Morais, por sinal, o melhor da equipe cruzmaltina em campo. Ele tabelou com Abedi e chutou forte, sem chances de defesa para o goleiro Tiago Cardoso, que ainda chegou a tocar na bola. Romário, quase no fim da primeira etapa, desperdiçou ótima oportunidade de ampliar o resultado. Ele cabeceou a bola em cima de Tiago, que defendeu no susto. Já o Atlético-PR até buscava o ataque, mas cometia vários erros na hora de finalizar ou de dar o último passe. O início do segundo tempo não poderia ter sido mais favorável ao Vasco. Logo aos 10 minutos, Romário lançou Morais, que driblou um defensor e cruzou sob medida para o atacante Anderson, livre de marcação, finalizar com precisão: 2 a 0. Com a desvantagem no placar, o Atlético-PR se lançou ao ataque e, mesmo de forma desorganizada, diminuiu com um gol do atacante Lima, de cabeça, aos 25 minutos. A partir daí, foi um sufoco para o time vascaíno, que resistiu bravamente.