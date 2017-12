Vasco bate Figueirense em casa O Vasco errou menos e venceu o Figueirense por 2 a 1, em jogo de baixa qualidade técnica, neste domingo, em São Januário. As falhas nos passes, nos chutes a gol, na marcação ao adversário e nas faltas desnecessárias deixaram o técnico do Vasco, Renato Gaúcho, muito irritado. Ele parecia querer entrar em campo para ensinar os atletas de seu time. No final, disse o que pensa a respeito do atual elenco do Vasco. "Tem que melhorar muito.? Renato Gaúcho já reclamava seguidamente da atuação da equipe carioca quando Paulo Sérgio cometeu pênalti em Diego. Romário cobrou bem e fez o primeiro gol do Vasco. Eram 26 minutos de jogo e o time de São Januário ainda não havia chutado nenhuma bola a gol. Aproveitando-se de uma falha da zaga do Figueirense, Morais arriscou de longe e ampliou a vantagem. O Vasco tinha a seu favor a fragilidade do Figueirense. O time visitante não completava uma jogada. Logo no início do segundo tempo, porém, esboçou uma reação com um gol, também de pênalti, convertido por Michel Bastos. Romário, apesar de ter deixado sua marca, demonstrava cansaço e passou a maior parte do segundo tempo orientando seus colegas em campo, como se acumulasse a função de treinador. Até Alex Dias, o melhor da equipe no Campeonato Brasileiro, teve participação discreta e pouco produziu. O Figueirense não teve forças nem competência para buscar o empate. Ao Vasco restou reforçar a marcação no meio-de-campo para evitar alguma surpresa. "Pelo menos vencemos, é o que importa", concluiu Renato Gaúcho, antes de seguir para o vestiário.