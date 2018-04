Vasco bate o Guarani e tem rodada favorável na Série B

O resultado foi ainda mais positivo ao Vasco graças às derrotas do Atlético Goianiense para o Figueirense, na sexta-feira, e do Ceará para o Paraná, por 1 a 0, em Fortaleza. O time de Dorival Júnior chegou aos 52 pontos e abriu seis de vantagem para o Guarani. Atlético, com 44, e Ceará, com 43, completam o G-4, o grupo de acesso.

Também com estádio cheio, o Ceará foi alvo de um erro grave da arbitragem e perdeu para o Paraná. O gol foi de Wellington Silva, que esticou a mão esquerda para marcar. O árbitro alagoano Charles Hebert Cavalcante Ferreira alegou não ter visto o lance.

Com isso, o Ceará viu chegar ao fim a sequência de 12 jogos invicto no Castelão. Já os paranaenses puderam comemorar a primeira vitória sob comando do técnico Roberto Cavalo. Com 32 pontos, o time se afastou da zona de rebaixamento.

Na parte de baixo da tabela de classificação, a novidade é a entrada do América-RN na zona da degola. Em pleno Machadão, em Natal, os potiguares foram derrotados pelo Duque de Caxias por 1 a 0, gol de pênalti marcado por Tony. O time carioca chegou aos 30 pontos e ultrapassou o próprio rival, que fecha a rodada com 28.

Enquanto isso, Juventude e Vila Nova fizeram suas lições de casa e saem fortalecidos da 25.ª rodada. Os gaúchos venceram o Fortaleza por 2 a 0 - gols de Marcos Denner e Zezinho -, em Caxias do Sul, e somam 31 pontos, em 14.º lugar. Os cearenses seguram a lanterna, com apenas 23.

Em Goiânia, o Vila Nova fez 1 a 0 no ABC, gol de Willian, e subiu para 32 pontos, mais distante do grupo dos quatro últimos. O time potiguar é o vice-lanterna, com 25.

Confira os resultados da 25.ª rodada da Série B:

Sexta-feira

Ponte Preta 1 x 3 São Caetano

Campinense 2 x 0 Bragantino

Bahia 1 x 2 Brasiliense

Figueirense 2 x 1 Atlético-GO

Sábado

América-RN 0 x 1 Duque de Caxias

Vasco 1 x 0 Guarani

Juventude 2 x 0 Fortaleza

Vila Nova 1 x 0 ABC

Ceará 0 x 1 Paraná