Vasco bate o Nova Iguaçu com boa atuação de Darío Conca Com boa atuação da dupla Morais e Darío Conca no segundo tempo, o Vasco venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio São Januário, na estréia no Estadual do Rio. A partida foi realizada ontem à noite, em São Januário. O atacante Leandro Amaral e o meia Abedi fizeram os gols. Apesar do importante triunfo, a equipe cruzmaltina não atuou bem, principalmente na etapa inicial. O time do técnico Renato Gaúcho foi para o vestiário, no intervalo, sob forte vaia da torcida. Apenas o goleiro Cássio se salvou. Fez três belas defesas - em uma delas interceptou a bola com a perna - e transmitiu segurança. O estreante Darío Conca exibiu habilidade, visão de jogo, mas teve atuação discreta no primeiro tempo. Na sua melhor jogada, o meia argentino cruzou e o atacante Leandro Amaral, de cabeça, acertou a bola no travessão. "Precisamos ter mais tranqüilidade no último passe e tomar cuidado com os contra-ataques. Eles são rápidos?, analisou Leandro Amaral no intervalo. O Vasco voltou melhor para a etapa final. Conca também. Num lançamento primoroso, o argentino deixou o meia Morais em ótima condição de marcar. Este preferiu passar a bola para Leandro Amaral fazer 1 a 0, aos 7 minutos. O Nova Iguaçu sentiu o golpe e, diante da necessidade de buscar ao menos o empate, cedeu espaço. A equipe cruzmaltina aproveitou a situação. O meia Abedi ampliou o placar, aos 27, ao receber ótimo passe de Morais. Cansado, Conca foi substituído. Morais também. Mesmo assim, o Nova Iguaçu não conseguiu esboçar reação. No fim da partida, a torcida aplaudiu a equipe Vascaína. Ficha técnica Vasco 2 x 0 Nova Iguaçu Vasco - Cássio; Thiago Maciel, Fábio Braz, Dudar e Diego; Ygor, Yves, Morais (Mádson) e Darío Conca (Valdiram); Leandro Amaral e André Dias (Abedi). Técnico: Renato Gaúcho. Nova Iguaçu - Diogo; Juan, Vágner Eugênio (André Melo) e Leonardo; Schneider (Marinélson), Léo, Mário César, Alex e Márcio Careca; Éberson e João Alex (Deni). Técnico: Mário Coelho. Gols - Leandro Amaral, aos 7; Abedi, aos 27 minutos do segundo tempo. Juiz - Antônio Frederico de Carvalho Schneider. Cartões amarelos - Dudar, Fábio Braz e Alex. Local - Estádio São Januário, no Rio.