Vasco bate Olaria e mantém 2º lugar Com a vitória sobre o Olaria, por 3 a 1, na Rua Bariri, pelo Campeonato Estadual, o Vasco se manteve na vice-liderança da competição, com 17 pontos, quatro a menos que o Flamengo. Os meias Marcelinho e Petkovic foram novamente destaques. O primeiro marcou seu primeiro gol com a camisa cruzmaltina. O segundo assumiu a artilharia isolada, com sete gols. Antes do início da partida, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, negou que o técnico Antônio Lopes esteja com o cargo ameaçado. Ele confirmou ter ficado irritado com a derrota para o Americano, mas frisou ser mais fácil trocar jogadores do que demitir o treinador. A insatisfação do dirigente surtiu efeito nos atletas, que atuaram melhor do que em partidas anteriores. O Vasco começou a todo vapor e logo com 15 segundos o atacante Souza recebeu ótimo lançamento do volante Henrique, mas acabou chutando em cima do goleiro Cássio. A partir daí, começou a brilhar a estrela do meia Marcelinho. O jogador assumiu a responsabilidade de organizador dos ataques vascaínos e deu muito trabalho à defesa do Olaria. Em duas cobranças de falta, Marcelinho quase abriu o placar. Numa delas, a bola bateu no travessão. Em outra boa jogada, o atacante Valdir tocou para o companheiro, que chutou para bela defesa de Cássio. Até que, aos 40 minutos, Marcelinho cruzou na cabeça de Souza, que desta vez não falhou e colocou o Vasco em vantagem no marcador. No segundo tempo, o Vasco conseguiu ampliar a vantagem no marcador. Aos 16 minutos, o lateral-direito Russo foi derrubado dentro da área e o árbitro Luís Antônio Silva dos Santos marcou pênalti. Petkovic cobrou e converteu. Aos 27, Marcelinho coroou sua boa atuação com um belo gol de falta. Enquanto o time vascaíno atuava bem dentro do gramado, sua torcida entrava em confronto com a polícia. Aos 38, André Ladaga, num belo chute, descontou para o Olaria. Ficha Técnica: Vasco: Fábio; Russo, Alex, Wellington Paulo e Siston; Henrique, Bruno Lazaroni (Rodrigo Souto), Petkovic e Marcelinho; Valdir (Cadu) e Souza. Técnico: Antônio Lopes. Olaria: Cássio; Leandro (Ratinho) (Marcelo), Santiago, Daniel e André Ladaga; Magrão, Luiz Cláudio, Floriano e Nilberto; William (Amauri) e Nilo. Técnico: Sérgio Cosme. Gols: Souza aos 40 minutos do primeiro tempo; Petkovic aos 16, Marcelinho aos 27 e André Ladaga aos 38 do segundo tempo. Juiz: Luís Antônio Silva dos Santos. Cartão amarelo: Wellington Paulo, Bruno Lazaroni, Floriano e Henrique. Cartão vermelho: Souza e Luiz Cláudio. Local: Rua Bariri.