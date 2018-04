Vasco bate São Caetano e segue líder isolado da Série B

Mesmo exibindo um futebol abaixo do esperado, o Vasco voltou a vencer e segue líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B. O time carioca bateu o São Caetano por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela 24.ª rodada.

Veja também:

Guarani bate Figueirense por 3 a 2

Portuguesa e Ponte Preta empatam

Atlético-GO supera o Campinense

Ceará se mantém firme no G-4

Ipatinga vence o Bragantino

ABC ganha do Bahia e deixa lanterna

Duque deixa Fortaleza em último

Paraná e Juventude ficam no 1 a 1

Brasiliense e América-RN empatam sem gols

Brasileirão Série B - Classificação | Tabela

SÉRIE B - Leia mais sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Com este resultado, o Vasco chega aos 49 pontos e está cada vez mais próximo de seu retorno à elite - abriu 11 pontos de vantagem sobre a Portuguesa, a quinta colocada. O tropeço em casa afasta a chance do São Caetano de tentar entrar na zona de acesso na próxima rodada. O time paulista é o sexto colocado, com 37 pontos.

Com as duas equipes brigando pelo acesso, a expectativa era de que fizessem um jogo bem disputado. O que se viu, entretanto, foi uma partida de poucas chances de gol e muito faltosa. O meia vascaíno Carlos Alberto foi um dos mais caçados em campo.

O Vasco não soube aproveitar nem mesmo o fato de ter atuado com um jogador a mais desde os 17 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Anderson Marques foi expulso. Os cariocas erraram muitos passes e até poderiam ter sofrido o gol.

Aos 38, porém, o Vasco mostrou que não se pode vacilar contra um clube grande. Na única falha defensiva dos paulistas, o atacante Elton dominou na grande área, livre, e bateu de virada para marcar um belo gol.

Na próxima sexta, às 21 horas, o São Caetano faz o duelo paulista contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Vasco faz o confronto de líderes contra o Guarani, no sábado, às 16h10, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

SÃO CAETANO 0 X 1 VASCO

São Caetano - Luiz; Patrício (Roger), Anderson Marques, Marcelo Batatais e Éverton Ribeiro; Adriano, Jairo, Eduardo Ramos e Xuxa (Wendell); Vandinho (Douglas) e Washington. Técnico: Antônio Carlos

Vasco - Fernando Prass; Paulo Sérgio (Fagner), Vilson, Gian e Ramón; Amaral (Enrico), Nilton, Allan e Carlos Alberto; Robinho (Adriano) e Elton. Técnico: Dorival Júnior

Gol - Elton, aos 38 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Patrício e Jairo (São Caetano); Amaral, Vilson, Gian, Nilton, Enrico e Allan (Vasco)

Cartão vermelho - Anderson Marques (São Caetano)

Árbitro - Márcio Chagas da Silva (RS)

Renda - R$ 35.284,00

Público - 4.412 pagantes

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)